Катунь24: Ученые впервые успешно клонировали вымирающее животное

Ученые впервые успешно клонировали вымирающее животное20 февраля 2021, 13:01

Успешно клонировать черноногого хорька впервые удалось учёным в США. Щенок по имени Элизабет Энн появился на свет 10 декабря 2020 года. Об этом сообщается на сайте Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

Фото: U.S. Fish and Wildlife Service

В США ученые впервые клонировали американского, или черноногого, хорька при помощи генов особи, умершей более 30 лет назад.

Щенок стал клоном самки Уиллы, которая умерла в 1988 году. Тогда ткани попали в криобанк Zoo Global в Сан-Диего.

Суррогатной матерью стала самка домашнего хорька, в помете у которой появилось еще два щенка. Они не являются родственниками Элизабет Энн, а также другого клона Уиллы, который не выжил.

Черноногих хорьков внесли в список исчезающих видов с 1967 года. Это произошло из-за сокращения численности их основной пищи – луговых собачек, которых отстреливали и травили владельцы ранчо.

Катунь24