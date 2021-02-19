Катунь24: У россиян может появиться еще один выходной • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

У россиян может появиться еще один выходной18 февраля 2021, 18:39

Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил учредить 7 апреля День здорового образа жизни.

Фото: pixabay.com

Общественный деятель отметил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил о задаче формирования здорового образа жизни у граждан. По мнению Хамзаева, ЗОЖ является элементом национальной идеи в стране.

«В связи с этим и в целях дальнейшей популяризации ЗОЖ прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России», — отметил он в письме, добавив, что в этот день граждане могут захотеть заняться физкультурой и спортом.

Катунь24