Катунь24: Ушёл из жизни актёр Андрей Мягков • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Ушёл из жизни актёр Андрей Мягков18 февраля 2021, 15:00
В Москве на 83 году жизни умер народный артист РСФСР Андрей Мягков.
Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»
О его смерти сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова, где он работал.
Мягков наиболее известен по ролям в таких фильмах Эльдара Рязанова, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс».
За роль Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Мягков получил Государственную премию СССР, а за роль Новосельцева в «Служебном романе» – Госпремию РСФСР имени братьев Васильевых.
Мягкову присвоено звание народного артиста РСФСР, также актер награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Причины смерти актера пока не уточняются.