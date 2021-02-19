Катунь24: Ушёл из жизни актёр Андрей Мягков • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Ушёл из жизни актёр Андрей Мягков18 февраля 2021, 15:00

В Москве на 83 году жизни умер народный артист РСФСР Андрей Мягков.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»

О его смерти сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова, где он работал.

Мягков наиболее известен по ролям в таких фильмах Эльдара Рязанова, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс».

За роль Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Мягков получил Государственную премию СССР, а за роль Новосельцева в «Служебном романе» – Госпремию РСФСР имени братьев Васильевых.

Мягкову присвоено звание народного артиста РСФСР, также актер награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Причины смерти актера пока не уточняются.

Катунь24