Катунь24: Ушёл из жизни актёр Андрей Мягков • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Ушёл из жизни актёр Андрей Мягков

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Ушёл из жизни актёр Андрей Мягков18 февраля 2021, 15:00

В Москве на 83 году жизни умер народный артист РСФСР Андрей Мягков.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»

О его смерти сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова, где он работал.

Мягков наиболее известен по ролям в таких фильмах Эльдара Рязанова, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс».

За роль Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Мягков получил Государственную премию СССР, а за роль Новосельцева в «Служебном романе» – Госпремию РСФСР имени братьев Васильевых.

Мягкову присвоено звание народного артиста РСФСР, также актер награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Причины смерти актера пока не уточняются.

Катунь24

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