Катунь24: Ученые научили свиней играть в компьютерные игры • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

Ученые научили свиней играть в компьютерные игры13 февраля 2021, 11:05

Ученые из Университета Пердью в США обучили свиней играть в видеоигры, сообщает издание Frontiers in Psychology.

Фото: pixabay.com

Во время эксперимента животным показали, как пользоваться джойстиком, который был подключен к компьютеру. В опыте участвовали четыре особи: мини-пиги Эбони и Айвори, а также йоркширские свиньи Гамлет и Омлет.

В итоги свиньи научились взаимодействовать джойстиком и следить за происходящим на дисплее.

Ученые обнаружили, что, несмотря на ограничения, связанные с ловкостью и зрением, свиньи не только понимали, что от них требуется, но и могли достигать целей в простых компьютерных играх. Сейчас ученым уже удалось обучить животных игре, в которой курсору нужно сталкиваться со стеной. При победе динамики издают специальный звук, а победившее животное получает лакомство.

«То, что они смогли сделать, — это продемонстрировать превосходные результаты при достижении этих целей, — рассказала Кэндис Крони, директор Центра науки о благосостоянии животных из университета Пердью. — Совершенно очевидно, что у них было некоторое концептуальное понимание того, что их просили сделать».

Джойстики были приспособлены для этих испытаний — копытным животным приходилось использовать свои морды и рты для выполнения работы. Ученые обнаружили, что все четыре свиньи обладают дальнозоркостью, поэтому экраны разместили на оптимальном расстоянии, чтобы свиньи могли видеть цели. Также были дополнительные ограничения на йоркширских свиней. Выведенные для быстрого роста, эти более тяжелые свиньи не могли оставаться на ногах слишком долго.

В итоге лучшими «киберспортсменами» стали Гамлет и Омлет.

Катунь24