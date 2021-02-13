Катунь24: Уголовное дело возбудили в отношении водителя, который устроил массовое ДТП в Бийске • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

Уголовное дело возбудили в отношении водителя, который устроил массовое ДТП в Бийске12 февраля 2021, 14:37

В результате происшествия пострадали два пешехода, один из которых от полученных травм скончался в больнице.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, мужчина, 1986 года рождения, на Volvo XC90 ехал по переулку Коммунарскому в направлении улицы Революции, не выдержал бокового интервала до двигавшегося в попутном направлении автомобиля ВАЗ-21110 (водитель, 1981 года рождения) и столкнулся с ним.

От удара Volvo XC90 отбросило на Toyota Land Cruiser и Hyundai Galloper, которые стояли на дороге справа. После этого Volvo XC90 продолжил движение и столкнулся с припаркованными автомобилями ВАЗ-2106 и Lada Vesta, а после сбил двух пешеходов-мужчин, 1989 и 1971 годов рождения, последний от полученных травм скончался в больнице.

В отношении водителя Volvo XC90 был составлен административный материал по части 1 статьи 12.26. КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния).

На данный момент следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В рамках расследования назначены все необходимые исследования и экспертизы, в том числе — автотехническая.

Водитель автомобиля Volvo, бийчанин, 1986 года рождения, задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Катунь24