Катунь24: Ушёл из жизни известный алтайский юрист Валерий Невинский • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

Ушёл из жизни известный алтайский юрист Валерий Невинский12 февраля 2021, 12:39

Профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист России скончался 12 февраля 2021 года.

Фото: Правительство Алтайского края

«Сегодня ночью остановилось сердце моего Учителя — д. ю. н., профессора, заслуженного юриста РФ, участника Конституционного совещания 1993 года Валерия Валентиновича Невинского…», — сообщил о трагедии депутат АКЗС Александр Молотов.

Валерий Невинский родился 5 декабря 1950 года в Томске. В 1967–1973 годах он обучался на юридическом факультете Томского государственного университета, окончив его в 1973 г. по специальности «правоведение».

С 1975 по 2015 год Невинский работал в Алтайском государственном университете. Затем Валерий Валентинович работал преподавателем в Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина, но связь с вузом Алтайского края продолжал поддерживать.

Катунь24