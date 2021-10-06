Катунь24: Уроки географии и благоустройство родника. В профессиональный праздник рассказываем о педагоге Налобихинской школы Андрее Бражникове

Чтобы привить ребёнку любовь к природе, школьных занятий мало, нужно показать на практике, как вести себя в окружающей среде. Этим и занимается педагог Налобихинской школы Андрей Бражников. Сегодня он вместе со своими коллегами отмечает День учителя.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Уроки географии и благоустройство родника. В профессиональный праздник рассказываем о педагоге Налобихинской школы Андрее Бражникове

Быть лучшим и достойно продолжать дело своих наставников. С такими целями Андрей Бражников пришёл в Налобихинскую среднюю школу почти 30 лет назад, будучи студентом выпускного курса.

«Меня сразу поставили на старшие классы. И я на первом занятии допустил несколько ошибок на карте. И ученики меня поправили. Мне было так стыдно. И я стал потом перед каждым уроком готовиться настолько тщательно, чтобы они меня не поймали ни на чём. Потому что моих преподавателей я никогда не мог поймать ни на чём. Они были высшего пилотажа», – рассказывает учитель биологии и географии Налобихинской СОШ им. А. И. Скурлатова Андрей Бражников.

Подопечные Андрея Викторовича часто идут по его стопам, и этот год не стал исключением. Ученица 11 класса Диана Камалова выбрала в качестве выпускного экзамена географию. Планирует поступать в Алтайский аграрный университет на факультет природообустройства. До сих пор вспоминает первую встречу с учителем. Случилась она уже в далёком 5 классе.

Школьными уроками обучение не ограничивается. Несколько лет назад вместе с учениками Андрей Бражников построил плотину на реке Бобровка. Сделали это, чтобы увеличить площадь омута, где нерестится рыба. Другой проект – благоустройство родника. Раньше это место привлекало только коров, которые затаптывали родник. Теперь же оно популярно у туристов.

Андрей Викторович старается каждую тему преподнести наглядно. В этом ему помогают единомышленники. Благодаря племяннику и по совместительству коллеге собрал такие породы, которые не встречаются в школьных коллекциях. Есть у него и горный хрусталь, и даже органические окаменелости.

Андрей Бражников намерен продолжить выводить студентов на практику в окрестности Налобихи. Руководство его в этом поддерживает. Недавно они совместно заложили школьный дендрарий, где в будущем ученики шестых классов на уроках биологии смогут наглядно изучать растения.

Катунь24