Катунь24: Учителя из Барнаула представят край на телеигре «Сто к одному»

Необычный подарок ко Дню учителя получили преподаватели барнаульской гимназии № 131. Команда «Педагоги Алтая» представит регион на федеральном телевидении. Свой профессиональный праздник они встретят в Москве на съёмках телеигры «Сто к одному».

Фото: Катунь 24 Embedded video for Учителя из Барнаула представят край на телеигре «Сто к одному»

Заявку на участие в телеигре педагоги отправили почти год назад. Долгое время ответа не было, но ежедневно после работы они готовились к участию. Тренировались в специальных приложениях.

Команду для участия долго собирать не пришлось. Вместе с капитаном и по совместительству директором школы на игру отправились два учителя начальных классов, преподаватели биологии, а также русского языка и литературы. Перед отъездом команда «Педагоги Алтая» провела финальную тренировку.

На съёмках педагоги пробудут 4 дня. Дата эфира им пока неизвестна. Своим участием в проекте учителя хотят показать, современный педагог – многосторонняя личность.

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