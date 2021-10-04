Катунь24: Учёные воссоздали лица мумий Древнего Египта
Современные технологии помогли смоделировать изображения лиц трёх египтян, которые умерли более 2000 лет назад.
Фото: Parabon NanoLabs
Американские исследователи из компании Parabon NanoLabs воссоздали лица трёх древнеегипетских мумий при помощи секвенирования ДНК. Мумии были обнаружены в деревне Абусир эль-Мелек, что находится в 11 километров от Каира, сообщает naked-science.ru.
Как показала 3D-реконструкция, мумии принадлежат трём 25-летним мужчинам: один образец датировали 776-569 годами до нашей эры, другой 97-22 годами до нашей эры и третий 769-560 годами до нашей эры. Модели создали путём судебно-медицинского фенотипирования ДНК.
По мнению учёных, древние египтяне имели больше связей с жителям Ближнего Востока и европейцами, чем с современными египтянами.