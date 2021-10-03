Катунь24: Учёный предупредил россиян о возможном новом ледниковом периоде
Он может начаться из-за ослабления Гольфстрима.
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Исследователи сейчас наблюдают две климатические тенденции: это глобальное потепление и постепенное ослабление Гольфстрима.
«И если произойдёт перестройка течений в Северной Атлантике, то в Европе и европейской части России случится резкое похолодание, на -10, -20 градусов. Фактически это будет означать наступление ледникового периода», — рассказал в беседе с Ura.ru ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинского научного центра биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов.
Эксперт отметил, что последний ледниковый период в Европе — Малый дриас — закончился 11 тысяч лет назад. Продолжался он примерно тысячу лет.
Прогноз о дате наступления нового ледникового периода ученый не дал.