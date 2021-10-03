Катунь24: У Алтайского моторостроительного завода появился новый генеральный директор

Ранее между руководством края и концерном была достигнута договоренность о сохранении Алтайского моторного завода как производственной площадки машиностроительно-индустриальной группы.

Фото: Алтайский моторный завод

С 2019 года концерн «Тракторные заводы» совместно с региональным Правительством реализует программу сохранения алтайского дизелестроительного производства и привлечения инвестиций в модернизацию предприятия, уточняет пресс-служба правительства Алтайского края. Так, появилось новое юридическое лицо, куда перевели трудовой коллекти ОА «АМЗ»: ООО «Алтайский моторостроительный завод». Генеральным директором компании стал Александр Попов. Его представили на встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

«Мы прорабатываем все возможные варианты по снижению неэффективных издержек и занимаемся поиском партнеров для привлечения вложений в производственную деятельность, в том числе для создания дополнительных рабочих мест. К сожалению, пандемия и рост цен на металл притормозили этот процесс, но благодаря субсидиям государства на частичное возмещение оплаты труда нам удалось стабилизировать ситуацию», – рассказал на встрече с губернатором руководитель концерна «Тракторные заводы» Андрей Водопьянов.

Двигатели, которые производят на барнаульском заводе, устанавливают на технику концерна. Также увеличиваются объемы поставок дизельной продукции ООО «АМЗ» в адрес производителей специальной техники Алтайского края — обществ с ограниченной ответственностью «Прогресс», «Завод «Алтайлесмаш», «Сибирь-Техника». Сейчас прорабатывается вопрос возобновления поставок дизелей на конвейеры ведущих производителей техники в России и Белоруссии.

Важность поддержки моторостроительного завода подчеркнул Виктор Томенко, поручив Минпромэнерго Алтайского края изучить возможности выплаты субсидий на производимую в регионе технику, на которую устанавливаются двигатели АМЗ.

Катунь24