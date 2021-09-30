Катунь24: Урожай гигантских размеров вырастила семья Бакулиных из Бийска

Помидоры весом 800 граммов, чеснок размером с ладонь, двадцатисантиметровые перцы — Ирина и Юрий знают, как выбрать сорта, которые принесут большие плоды. Как удалось добиться таких результатов, смотрите в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Урожай гигантских размеров вырастила семья Бакулиных из Бийска

Мелкие помидоры — для засолки. Сорт «Бычий лоб» — для томатного сока: у него нежная и сладкая мякоть. Ирина Бакулина вместе с мужем Юрием не первый год выбирают семена этого томата для посадки. Этот сорт идеально подходит для сибирских условий. Его не надо часто поливать, иначе овощ потрескается. В среднем каждый помидор весит 700 граммов.

Ирина вышла на пенсию восемь лет назад. Появилось свободное время, начала заниматься дачным участком. О гигантских сортах овощей узнаёт из книг и разговоров с соседями в садоводстве. Дачники делятся друг с другом семенами, советами по уходу за фруктами, ягодами и овощами.

Ирина увлечена выращиванием помидоров и огурцов. Её муж Юрий любит ухаживать за малиной и виноградом. Он ведёт блог в социальной сети Instagram, там у него почти 36 тысяч подписчиков.

Всё на участке делают вместе. Урожай, признаётся Ирина, радует из года в год. Хватает до следующего лета, пока не вырастет новый.

Нужно выбирать правильные сорта и находить к ним подход, отмечает дачница. Но главное — вовремя поливать, рыхлить и удобрять грядки. В этом секрет гигантского урожая.

Катунь24