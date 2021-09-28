Катунь24: Участники всероссийской экспедиции «РоссиЯ» прибыли в Алтайский край

35 тысяч километров предстоит преодолеть участникам всероссийской экспедиции «РоссиЯ». Впервые в истории путешественники следуют вдоль границы нашей страны. Расстояние преодолевают пешком, на велосипедах и катамаранах, а часть маршрута и вовсе на ледоколе.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Участники всероссийской экспедиции «РоссиЯ» прибыли в Алтайский край

Почти 200 дней они путешествуют по России на разных средствах передвижения: 9 человек в начале марта выдвинулись из Краснодарского края, и вот сейчас их встретили на алтайской земле в Чарышском районе.

«У нас на данный момент прошёл один из самых сложных участков. Это была пешеходная часть, прохождение в широтном направлении полностью. Всего большого Саяна. Это была полная автономия в горах, в тайге и в болотах — 54 дня. Это было в районе Бурятии и Республике Тыва. Сейчас, когда вышли сюда, уже пересели на велосипеды, стало полегче, потому что мы встречаем хотя бы где-то людей и можно подкупить еду», – рассказал руководитель экспедиции Константин Мержоев.

Путешествие началось 3 марта в Краснодарском крае. Сейчас путешественники достигли Чарышского района. Алтайские предгорья напомнили родные – Краснодарские. Большую часть времени туристы спят в палатках. Поэтому предложение о ночлеге – приятно удивляет.

«Бывало, что нам позволяли в огороде поставить палатку, например, и переночевать, была возможность зарядить телефоны, кипячёная вода. Но чтобы прям к себе в дом, угостить компотом из черёмухи, свежим хлебом. Такое, наверное, первый раз за время экспедиции», – поделился геоморфолог Егор Туляков.

Участники экспедиции прошли серьезный отбор. На 9 мест было 1500 претендентов. Критерии жесткие: хорошая физическая подготовка и опыт выживания в природных условиях. Профессии потенциальных кандидатов тоже играли роль в выборе. В экспедиции необходимы геоморфолог, который пишет научные статьи, блогер, а также фотограф и видеограф.

Экспедиция закончится к Новому году. А в результате путешественники планируют выпустить несколько документальных фильмов, серию книг, альбомов с фотографиями. Так что каждый из нас сможет прикоснуться и увидеть это невероятное путешествие.

Катунь24