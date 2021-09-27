Катунь24: Упавшие деревья и автомобильные аварии: на Кемеровскую область обрушился сильный снегопад

Утром 26 сентября 2021 года внезапный снегопад неприятно удивил жителей соседнего региона.

Фото: vse42.ru

Так, под тяжестью ещё не опавшей листвы и мокрого снега в Кемерове сломались деревья, многие из которых рухнули на припаркованные автомобили и проезжую часть, парализовав городское движение.

Стихия нарушила и расписание полётов пассажирских самолётов. Как сообщает новостной портал vse42.ru, из-за обильного снегопада некоторые рейсы, которые должны были вылететь из Кемерова утром, отложены на поздний вечер.

Снегопад стал виновником многих аварий на дорогах региона. Так, на трассе Кемерово – Анжеро-Судженск произошла массовая авария с участием большегрузов и легковых автомобилей.



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