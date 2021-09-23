Катунь24: Управление по тарифам прокомментировало вопросы по пересмотру предельных цен на тепловую энергию в Барнауле и Рубцовске

Информация о том, что в Барнауле и Рубцовске на 12 % подорожает теплоэнергия, появилась 21 сентября 2021 года.

Документ с внесенными тарифными изменениями опубликовали на сайте управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов от 1 сентября 2021 года.

В управлении по тарифам прокомментировали вопросы по пересмотру предельных цен на тепловую энергию в Барнауле и Рубцовске. Поясняем, во сколько обойдётся теплоэнергия жителям Барнаула и Рубцовска.

Катунь24