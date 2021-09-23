ГОРНЯК22 23.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Управление по тарифам прокомментировало вопросы по пересмотру предельных цен на тепловую энергию в Барнауле и Рубцовске

Горняк22
8 часов Ago

Информация о том, что в Барнауле и Рубцовске на 12 % подорожает теплоэнергия, появилась 21 сентября 2021 года.

Документ с внесенными тарифными изменениями опубликовали на сайте управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов от 1 сентября 2021 года.

В управлении по тарифам прокомментировали вопросы по пересмотру предельных цен на тепловую энергию в Барнауле и Рубцовске. Поясняем, во сколько обойдётся теплоэнергия жителям Барнаула и Рубцовска.

Катунь24

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