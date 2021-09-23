Катунь24: Учёные получили самые детальные снимки поверхности Луны
Снимок удалось сделать с помощью новейшего телескопа GBT.
Фото: NRAO
Фотографии поверхности Луны опубликовали на сайте Национальной радиоастрономической обсерватории США.
Снимок содержит 1,4 миллиарда пикселей и обладает разрешением примерно пять на пять метров.
«Хотя впереди еще много работы по улучшению этих снимков, мы рады поделиться этим невероятным изображением с общественностью и с нетерпением ждем возможности получить новые изображения в рамках этого проекта в ближайшем будущем», — рассказал директор Национальной радиоастрономической обсерватории Тони Бисли.
Особенность телескопа GBT в том, что за короткое время он преображает маломощные радиолокационные сигналы в изображение.
В планах учёных — получить фотографии с других объектов Солнечной системы.