Катунь24: Учёные получили самые детальные снимки поверхности Луны

Снимок удалось сделать с помощью новейшего телескопа GBT.

Фото: NRAO

Фотографии поверхности Луны опубликовали на сайте Национальной радиоастрономической обсерватории США.

Снимок содержит 1,4 миллиарда пикселей и обладает разрешением примерно пять на пять метров.

«Хотя впереди еще много работы по улучшению этих снимков, мы рады поделиться этим невероятным изображением с общественностью и с нетерпением ждем возможности получить новые изображения в рамках этого проекта в ближайшем будущем», — рассказал директор Национальной радиоастрономической обсерватории Тони Бисли.

Особенность телескопа GBT в том, что за короткое время он преображает маломощные радиолокационные сигналы в изображение.

В планах учёных — получить фотографии с других объектов Солнечной системы.

Катунь24