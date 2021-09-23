Катунь24: УФСИН России по Алтайскому краю приглашает женщин на службу

В учреждения уголовно-исполнительной системы требуются сотрудники.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

На работу приглашаются женщины в возрасте от 18 до 40 лет, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять служебные обязанности сотрудника УИС.

Сотрудникам гарантирована стабильная заработная плата. К основному окладу выплачиваются различные надбавки и премии: за звание, стаж, особые условия работы, личные достижения, работу с секретными сведениями и т. д.

Привлекательной является перспектива быстрой и достойной пенсии по выслуге лет – через 8-12,5 лет службы. Ведь по закону, каждый год службы в уголовно-исполнительных органах идет за полтора, а в некоторых учреждениях – за два.

Значение имеют такие социальные гарантии, как льготный отдых в ведомственных санаториях и домах отдыха, обеспечение местами в детсадах и школах по выбору для детей сотрудников, бесплатный проезд в отпуск по России для сотрудника и одного члена его семьи.

Отметим, что существует ряд ограничений, по которым УФСИН не может принимать граждан на службу, например, если человек имеет судимость или вид на жительство на территории другого государства.

Узнать подробности можно по телефону: 8 (3852) 370-671.

Катунь24