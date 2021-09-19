Катунь24: Умер председатель Совета депутатов Рубцовска Василий Курганский

Мужчина скончался в реанимации онкологического диспансера Рубцовска.

Фото: «Местное время»

Василию Курганскому было 69 лет, сообщает «Местное время». Смерть руководителя Совета депутатов наступила сегодня, 18 сентября 2021 года.

Василий Григорьевич родился 12 марта 1952 года в селе Каяушка Родинского района Алтайского края. В 1979 году он с отличием окончил Алтайский государственный медицинский институт по специальности “лечебное дело” с присвоением квалификации врача. После института работал в Рубцовской городской больнице в качестве врача-хирурга, после – врачом-анестезиологом. С 1986 по 1989 годы был заместителем главного врача скорой помощи. С 1989 по 2000 годы – главным врачом Городской больницы скорой медицинской помощи.

С 2000 по 2008 годы занимал должность заместителя главы администрации города Рубцовска. В 2008 году назначен на должность главного врача ГУЗ “Онкологический диспансер г. Рубцовска”.

10 сентября 2017 года Василия Курганского избрали депутатом Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва по единому муниципальному избирательному округу. На первой организационной сессии Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва 10 октября 2017 года избран председателем Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва.

Прощание состоится 20 сентября 2021 года в Михайло-Архангельском храме в Рубцовске с 12:00 до 13:00.

Катунь24