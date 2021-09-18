Катунь24: Учёные рассказали, на что указывает покалывание в пальцах

Покалывание и онемение пальцев конечностей могут указывать на дефицит жизненно важного витамина в организме человека.

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Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британское издание Express, речь идёт о витамине B12. Его нехватка может вызвать повреждение нервов, которое и вызывает дискомфорт в руках и ногах.

Специалисты отмечают, что эти симптомы не должны пугать, но при слишком частом их проявлении следует обратиться к врачу, пройти обследование и начать лечение.

В12 представляет собой водорастворимый витамин, который также называют кобаламин. Он отвечает не только за работу нервной системы, но также участвует в выработке эритроцитов и ДНК. Дефицит B12 может привести к повреждению нервов и стать причиной покалывания и онемения в руках и ногах, мышечной слабости и потери рефлексов.

Катунь24