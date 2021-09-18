Катунь24: Уроженку Барнаула признали лучшим дизайнером России

Модельер Аника Керимова одержала победу в номинации «Лучший дизайнер года» на премии Fashion People Awards, прошедшей в Москве.

В этот вечер награды получили такие звёзды, как Кристина Орбакайте, которую назвали «Иконой стиля», Николай Басков, ставшим лучшим ведущим, Филипп Киркоров, который одержал победу сразу в двух номинациях, а также много других знаменитостей, включая тиктокера Даню Милохина и ещё одного уроженца Алтайского края Дмитрия Красилова, также известного как Пухляш из клипа Little Big.

Аника Керимова рассказала, что недавно она приняла участие в создании нового костюма для Киркорова, усыпанного камнями Сваровски.

«А пока я занимаюсь созданием платья для грядущего венчания певицы Азизы, которое пройдет уже в самое ближайшее время. Платье будет роскошным: на его создание уйдет несколько килограммов драгоценных камней Сваровски», — рассказывает дизайнер из Барнаула.

Аника призналась, что в ближайшее время планирует отправиться на Алтай, а в следующем году провести показ своей новой коллекции одежды в Барнауле.

Дом моды Аники Керимовой работает в Москве уже 13 лет. Одежду от Керимовой носят первые леди стран Евросоюза, а также российские знаменитости. В её нарядах можно увидеть Наташу Королёву, Анастасию Волочкову, Жасмин, Светлану Ходченкову, Ларису Долину, Ларису Вербицкую и других.

Катунь24