Катунь24: Учащиеся Алтайского края могут принять участие в онлайн-этапе всероссийской олимпиады школьников

Образование без границ. Стартовал онлайн-этап «Всероссийской олимпиады школьников». В этом году он приобрел невиданные до сих пор масштабы: в нем примут участие 5 млн учащихся из 65 субъектов РФ. И – почти 90 % российских школ.

Фото: pixabay.com

Об этом рассказала на пресс-конференции, посвященной старту олимпиады, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. В прошлом году по поручению Президента впервые школьный этап олимпиады в онлайн-формате на платформе «Сириуса» прошел апробацию в семи регионах. Результаты впечатлили: более 820 тыс. участников – это 92 % школ в семи регионах страны. Теперь Елена Шмелева предложила масштабировать проект на всю страну.

«Мы делаем его уже в 62 регионах, поэтому для школьников 4-11-го класса 28 сентября — 29 октября 2021 года на онлайн-платформе «Сириус. Курсы» будут открыты туры, которые, как мы ожидаем, будут выполнять 5 млн школьников из 65 субъектов РФ, – объяснила Елена Шмелева. – Мы ожидаем, что более 90 % школ в каждом регионе смогут стать участниками этой инициативы».

Региональное представительство «Сириуса», центр «Талант 22» помог своим воспитанникам подготовиться к олимпиаде школьников: по словам его руководителя Татьяны Денисенко, ребята прошли специальные учебно-тренировочные сборы еще зимой и летом: по информатике, математике, биологии. Сколько детей примет участие в олимпиаде, пока сказать сложно, но даже подготовка вызвала у ребят большой интерес. Стартующий онлайн-этап она считает шансом для всех школьников показать свои знания.

– Конечно, это большой прогресс, что практически у каждого ребенка нашей страны теперь есть возможность онлайн принять участие в такой олимпиаде, – сказала Татьяна Денисенко. – Я думаю, это повысит и объективность оценивания, и создаст равные условия для всех учащихся.

Развитие олимпиадного движения и полноценное использование онлайн-сервисов – лишь часть инициатив Еленой Шмелевой по реформированию системы образования в России. Она предлагает распространить опыт работы «Сириуса» на все российские школы, чтобы дать всем ребятам страны равные условия для раскрытия талантов. Особое внимание она уделяет педагогам: ранее выступила с инициативой избавить их от лишней бумажной отчетности. Также Шмелева предложила проработать меры поддержки регионов, школ и самих учителей, чьи воспитанники успешно выступят в финале Всероссийской олимпиады школьников.

Катунь24