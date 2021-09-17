Катунь24: Учёные нашли вредные вещества в женских тампонах

Американские исследователи обнаружили летучие органические соединения в женских тампонах. В прокладках их содержание оказалось значительно ниже.

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Летучие органические соединения (ЛОС) содержатся во многих предметах быта, в том числе средствах личной гигиены. Известно, что такие соединения считаются загрязнителями окружающей среды. Их воздействие связывают с репродуктивными, неврологическими, иммунологическими расстройствами у животных и людей, а также с канцерогенным эффектом, рассказывает naked-science.ru.

Учёные из Мичиганского университета решили измерить концентрацию различных веществ в моче у 25 женщин репродуктивного возраста на протяжении менструального цикла. В результате обнаружилось 36 летучих органических соединений, гексан, н-нонан, гексаналь, нонаналь, бензол, толуол, п-изопропилтолуол, 2-бутанон и метилизобутилкетон. У тех женщин, что использовали тампоны, в моче выявили более высокие концентрации ЛОС, а именно 2-бутанона и метилизобутилкетона.

При этом учёные не знают, влияют ли обнаруженные вещества на здоровье женщин. Известно, что повышенные концентрации 2-бутанона вызывают раздражение слизистых оболочек глаз, носа и горла. Метилизобутилкетон также оказывает аналогичное воздействие на глаза, дыхательные пути и центральную нервную систему, а при значительном превышении допустимых концентраций может привести даже к потере сознания.

Катунь24