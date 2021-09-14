Катунь24: Уличные фонари установили в барнаульском посёлке Борзовая Заимка

16 светодиодных светильников появились на улице Радужной.

Фото: официальный сайт Барнаула

Работы прошли в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы». Протяжённость линии освещения составила 600 метров. Стоимость работ — 400 тысяч рублей, сообщает официальный сайт Барнаула.

Чтобы оценить результат работы, в посёлке провели выездное совещание, в котором приняли участие депутат Государственной Думы РФ Наталья Кувшинова и глава администрации Центрального района Максим Сабына. Они осмотрели новую линию освещения и пообщались с гражданами.

Новое освещение скоро появится и в посёлке Центральный. Уличные фонари смонтируют на части улицы Строителей, проезде от улицы Целинной до улицы Тополиной.

Всего в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы» новое освещение появится на 14 участках улично-дорожной сети краевой столицы. Её протяженность составит более 6,6 км.

Катунь24