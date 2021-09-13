Катунь24: Учёные обнаружили смертельную опасность изжоги

Американские учёные выяснили, что гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), одним из симптомов которой является постоянная изжога, резко повышает риск развития рака гортани и пищевода.

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Гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью страдают 20–40 % взрослого населения развитых стран. Эксперты отмечают, что заболевание возникает, когда кислотный желудочный сок забрасывается в пищевод. Это следует из статьи, опубликованной в журнале Американского онкологического общества Cancer.

Исследование проводили ещё в 1996 году. Тогда специалисты обследовали 3,5 миллиона человек в возрасте от 50 до 71 года, ГРЭБ была обнаружена у 107 258 пациентов.

Ещё через 16 лет учёные проанализировали данные 490 605 участников эксперимента. Выяснилось, что у 931 из них развилась аденокарцинома пищевода, у 301 — плоскоклеточная карцинома пищевода, а у 876 — плоскоклеточная карцинома гортани.

«Одного этого исследования недостаточно, чтобы установить ГЭРБ как фактор риска рака и других заболеваний. Необходимы дальнейшие действия, чтобы оценить, изменит ли ситуацию лечение, направленное на симптомы ГЭРБ», — говорится в сообщении руководителя исследования доктора Кристиана Абнета.

Специалисты отмечают, что пока вывод носит предварительный характер.

Катунь24