Катунь24: Учёные выяснили размеры неоткрытой планеты Солнечной системы

Гипотетическая «Планета X», которая может находиться далеко за орбитой Плутона, оказалась меньше, чем считалось ранее.

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Несколько лет назад астрономы заметили, что траектории далёких транснептуновых объектов Солнечной системы ведут себя так, будто бы находятся под влиянием неизвестного тела. Учёные предположили, что так проявляет себя до сих пор неоткрытая планета, рассказывает naked-science.ru.

Хотя чётких свидетельств этому так и не обнаружилось, Майкл Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института представили свои оценки размеров и орбиты девятой (прости, Плутон) планеты.

В новой работе астрономы тщательнее отобрали объекты Пояса Койпера, в траекториях движения которых наблюдаются аномалии, и исключили те, орбиты которых искажаются под влиянием притяжения Нептуна. В результате осталось лишь 11 небесных тел.

Проведя расчёты с опорой только на эти 11 объектов, Браун и Батыгин получили уточнённые оценки «планеты Х». Согласно им, её масса составляет 6,2 массы Земли. Гипотетическая планета совершает полный годовой оборот вокруг Солнца за 7400 земных лет. Если эти цифры верны, то планета находится намного ближе, чем показывали предыдущие расчёты, и весит почти вдвое меньше.

Катунь24