Катунь24: У Девы проснется желание покомандовать, а Стрелец будет испытывать трудности с самоорганизацией. Гороскоп на 7 сентября

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 7 сентября.

Овен рискует неожиданно для себя увлечься какой-нибудь малозначимой ерундой. Впрочем, самому Овну предмет его увлечения ерундой казаться как раз-таки и не будет! Больше того, эта вещь способна захватить внимание настолько, что из-за этого Овен упустит что-то действительно важное. Поэтому строить на сегодняшний день серьезные планы не стоит. Лучше посвятить день творчеству или любви.

Тельцу может показаться, что центр вращения Вселенной непременно должен находиться где-то рядом с ним. Ну а поскольку у Вселенной на этот счет может быть иное мнение, Тельца такая ситуация будет немало удивлять. Раз за разом он будет делать все, чтобы исправить эту ситуацию, активно привлекая к себе внимание и стараясь попасть в самый эпицентр событий. Здесь главное – не переусердствовать, так как не всегда быть в центре – хорошо.

Близнецы рискуют с головой войти в роль домашнего тирана и диктатора! При этом самим Близнецам вполне может казаться, что они просто проявляют полезную инициативу на благо всей семье. Вот только со стороны домашних это будет изрядно походить на самодурство. Если Близнецы не хотят излишне накалять обстановку, им не мешает уменьшить количество командирских ноток в своем голосе.

Если уж Раку придет какая-то мысль в голову, то она легко может приобрести характер навязчивой идеи. Больше того, мысли сегодня в голову Рака будут приходить чаще обычного, а значит и навязчивых идей может оказаться куда больше одной. В таком состоянии Раку лучше свести общение к минимуму, иначе разговоры то и дело будут перерастать в бессмысленный спор. Лучше уж творчеством каким-нибудь заняться. Там от навязчивых идей, по крайней мере, не будет вреда.

Льву будет трудно понять, почему самые приятные удовольствия по совместительству являются еще и грехами. Ну что плохого в лишнем пирожном или поцелуе? Одним словом, Льву сегодня логичным покажется правило: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». В принципе, ничего плохого в этом нет, если только дополнить эту формулу маленьким пунктом: «Все хорошо в меру».

У Девы может проснуться неодолимое желание покомандовать окружающими. Что ж, если вы ощущаете в себе реальные качества лидера, то дерзайте! А вот если этих качеств в характере Девы недостает, то не стоит и пытаться. Лучше в стрелялку какую-то поиграть – там хотя бы отмену можно сделать. А еще лучше сегодня для Девы переключить свою бурную энергию на романтическое свидание – она об этом не пожалеет.

Жизнь заставит Весы побороться с обстоятельствами! Несмотря на то, что сами Весы не будут настроены на повышенную активность, какие-то события то и дело будут требовать их энергичного участия. Кто-то из их окружения может незаметно втянуть Весы в затяжной спор или (еще хуже) запрячь их в решение какой-то ненужной Весам задачи. Естественно, Весы будут сопротивляться этому всеми силами – однако не факт, что их сопротивление окажется успешным.

У Скорпиона есть возможность узнать что-то необычное и интересное! В этот день его жизнь будет полна ярких, феерических эмоций и впечатлений. Единственное условие – не придавать большого значения досадным пустякам. Если не обращать внимания на мелочи, день будет ярким, словно брызги шампанского. Ну а, зациклившись на мелочах, Скорпион рискует всерьез испортить настроение и себе, и окружающим.

Стрелец будет испытывать трудности с самоорганизацией и дисциплиной. Удержаться в этот день в привычных рамках будет на удивление трудно, хотя именно к этому Стрелец и будет стремиться. Отсюда и внутренний конфликт, когда одна половинка души стремится к порядку, а другая – к хаосу. Вопрос лишь в том, что сегодня в его душе перевесит.

Интересы и планы Козерога в течение дня не раз будут решительным образом меняться! Весь день его будет тянуть то в одну, то в другую сторону, и противиться этим порывам будет затруднительно. По-хорошему, чтобы добиться в этот день хоть чего-то, Козерогу не мешало бы сосредоточиться на чем-нибудь одном. Вот только едва ли это получится – слишком уж переменчивы сегодня ветры в его голове.

Водолей рискует в полной мере прочувствовать, что такое воинственность. Нет, никакой войны он объявлять не собирается. Да и зачем объявлять? Куда удобнее начать войну без объявления, застав противника врасплох! Такие порывы будут возникать в душе Водолея неоднократно. Стоит ли удивляться, если день при таком настроении пройдет в конфликтах и ссорах?

Рыбы способны легко увлечься самыми разнообразными вещами. Эти увлечения будут накатывать неожиданно, захватывая Рыб с головой. Однако в течение дня этих увлечений может быть столько, что Рыбы и сами перестанут понимать, что больше их привлекает и куда их тянет. Так что рассчитывать в этот день на их постоянство чувств не стоит. Ну, вот такие сегодня Рыбы – немного ветреные и непостоянные!

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24