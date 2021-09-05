Катунь24: Ушёл из жизни заслуженный художник России Ильбек Хайрулинов

3 сентября 2021 года не стало одного из ведущих художников Алтая — Ильбека Сунагатовича Хайрулинова — заслуженного художника России, заслуженного работника культуры.

Фото: Катунь 24

Ильбек Сунагатович Хайрулинов родился 26 сентября 1939 года в крестьянской семье в селе Шаркаево Оренбургской области.

В 1975 году окончил живописный факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е Репина в г. Ленинграде. С 1974 года по 2016 год преподавал в Новоалтайском художественном училище рисунок, живопись, композицию.

Работал в области тематической картины, портрета, натюрморта, пейзажа. У художника более 400 написанных полотен.

Он автор портретной галереи современников — ветеранов Великой Отечественной войны, труда, творческой интеллигенции. Сюжеты его тематических произведений посвящены событиям из истории России.

Работы Ильбека Хайрулинова хранятся в Государственном художественном музее Алтайского края, картинной галерее Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и в других галереях и музеях России, зарубежных стран.

Катунь24