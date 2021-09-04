Катунь24: У Телецкого озера построят аэропорт

Ещё один аэропорт власти Республики Алтай планируют открыть на Улагане. Об этом сообщил глава Олег Хорохордин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке вчера, 2 сентября 2021 года.

Фото: Катунь 24

«Мы выполняем все нормы, которые сейчас есть. Строительство новых аэропортов не нужно. В этом году один рейс до Кош-Агача в день, в следующем году будет два рейса до Кош-Агача. Этого достаточно. Другое дело, что мы будем еще два открывать — на Телецком озере и на Улагане», — цитирует слова губернатора Республики Алтай «Политика сегодня».

По мнению руководителя, юг региона не нуждается в новых аэропортах. Кроме того, существующий в Горно-Алтайске претендует на статус международного согласно распоряжению правительства России. В нём появится современный терминал, который установит АФК «Система» и «Сбер», а Росавиация и Минтранс введут новые стоянки, рассказал Олег Хорохордин. Статус аэропорта должен измениться в течение двух-трёх лет.

По словам руководителя Республики Алтай, за 2020 год регион посетило 148 тысяч туристов. Олег Хорохордин считает, что в этом году планка превысит триста тысяч. Проведение железной дороги по региону при этом не планируется.

Катунь24