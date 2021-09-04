ГОРНЯК22 04.09.2021
Алтайский край

Катунь24: У Телецкого озера построят аэропорт

Горняк22
57 минут Ago

Ещё один аэропорт власти Республики Алтай планируют открыть на Улагане. Об этом сообщил глава Олег Хорохордин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке вчера, 2 сентября 2021 года.

Фото: Катунь 24

«Мы выполняем все нормы, которые сейчас есть. Строительство новых аэропортов не нужно. В этом году один рейс до Кош-Агача в день, в следующем году будет два рейса до Кош-Агача. Этого достаточно. Другое дело, что мы будем еще два открывать — на Телецком озере и на Улагане», — цитирует слова губернатора Республики Алтай «Политика сегодня».

По мнению руководителя, юг региона не нуждается в новых аэропортах. Кроме того, существующий в Горно-Алтайске претендует на статус международного согласно распоряжению правительства России. В нём появится современный терминал, который установит АФК «Система» и «Сбер», а Росавиация и Минтранс введут новые стоянки, рассказал Олег Хорохордин. Статус аэропорта должен измениться в течение двух-трёх лет.

По словам руководителя Республики Алтай, за 2020 год регион посетило 148 тысяч туристов. Олег Хорохордин считает, что в этом году планка превысит триста тысяч. Проведение железной дороги по региону при этом не планируется.

Катунь24

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