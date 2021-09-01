Катунь24: Уроженец Бийска стал паралимпийским чемпионом в беге на 1500 метров
Золотую медаль Антон Кулятин завоевал в свой 30-летний юбилей.
Фото: Скриншот трансляции «Матч ТВ»
В одном забеге с ним алтайский спортсмен Александр Костин финишировал четвёртым, барнаулец Егор Шаров стал пятым.
Отметим, Антон Кулятин занимался легкой атлетикой у Виталия Гаврилина в бийской спортшколе, учился в местном механико-технологическом техникуме, а потом уехал получать высшее образование в Новосибирск и сейчас представляет Новосибирскую область.
Кулятин становился чемпионом Европы 2021 года, в 2019 году он занял второе место на чемпионате мира.