Катунь24: Уроженец Бийска стал паралимпийским чемпионом в беге на 1500 метров

Золотую медаль Антон Кулятин завоевал в свой 30-летний юбилей.

Фото: Скриншот трансляции «Матч ТВ»

В одном забеге с ним алтайский спортсмен Александр Костин финишировал четвёртым, барнаулец Егор Шаров стал пятым.

Отметим, Антон Кулятин занимался легкой атлетикой у Виталия Гаврилина в бийской спортшколе, учился в местном механико-технологическом техникуме, а потом уехал получать высшее образование в Новосибирск и сейчас представляет Новосибирскую область.

Кулятин становился чемпионом Европы 2021 года, в 2019 году он занял второе место на чемпионате мира.

Катунь24