Катунь24: Учёные нашли альтернативу антибиотикам

Ею могут стать олигосахариды, содержащиеся в грудном молоке.

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Американские учёные провели эксперименты и выяснили, что олигосахариды материнского молока защищают клетки от заражения патогенными стрептококками, сообщает naked-science.ru. Инфекцию, как правило, можно вылечить антибиотиками, но по мере распространения антибиотикорезистентных штаммов это становится всё сложнее.

Олигосахариды в большом количестве содержатся в грудном молоке. Их функция — помощь в формировании здоровой микрофлоры, борьба с патогенами, стимуляция иммунитета. Исследования показали, что олигосахариды препятствуют росту стрептококков и формированию биопленок.

Тесты на живых мышах подтвердили это свойство. Олигосахариды грудного молока препятствуют распространению микробов по репродуктивному тракту беременных самок.

Катунь24