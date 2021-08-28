Катунь24: Успение Пресвятой Богородицы: традиции и приметы на 28 августа

28 августа отмечается один из величайших православных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Христиане в этот день вспоминают земную жизнь Богоматери и светлый переход на небеса. Перед празднованием этого светлого дня верующие соблюдают двухнедельный Успенский пост (с 14 по 27 августа). Во время поста они отказываются от скоромной пищи и все свободное время проводят в молитвах.

Фото: vsyamagik.ru

Слово «успение» на русский язык переводится как «смерть». И хотя для многих людей кажется абсурдным праздновать такое событие, потому что для большинства оно ассоциируется с тоской и сердечной болью, но глубоко верующие христиане знают, что это всего лишь переход от земной жизни к небесной. Людям нужно бояться не смерти, а поступков, которыми было наполнено их земное существование.

Успение празднуется ещё с древних времен. В IV веке византийский император Флавий Маврикий ко дню своей победы над персами приурочил празднование Успения Пресвятой Богородицы, сделав это событие одним из самых значимых церковных праздников.

История праздника

После смерти и Воскресения Иисуса Матерь Божья находилась в Иерусалиме. Во время Великого гонения на Христиан Она переехала в Эфес, где часто посещала праведного Лазаря и гору Афон, которую она благословила для проповеди слова евангельского.

Незадолго до смерти Богоматерь снова прибыла в Иерусалим. Здесь Она постоянно молилась и посещала места, связанные с важными жизненными событиями Спасителя. В один из дней перед ней предстал Архангел Гавриил, который известил Её о том, что через три дня Она покинет землю и поднимется на небеса к Сыну Своему.

Перед смертью Богоматерь всё Своё скромное имущество завещала Своим прислужницам – вдовицам. Велела после кончины захоронить Себя в Гефсимании рядом с родителями.

В день Успения в Иерусалиме собрались для прощания с Богородицей практически все апостолы. Во время Её ухода сам Христос в окружении многочисленных ангелов предстал перед Ней. Богоматерь обратилась к нему с молитвой и попросила благословить всех тех, кто чтит Её память. Свою душу в руки Господа Она отдала в радости и благодати.

На протяжении трёх дней и трёх ночей у гроба Божьей матери пребывали апостолы, воспевая псалмы. На третьи сутки к ним пришло утешение от Великого образа Матери Божьей и Её слов, призывающих всех возрадоваться, потому что теперь Она будет всегда со всеми. После утешительного изречения тело Богоматери покинуло землю, и было вознесено на небеса.

Традиции и обычаи

С 28 августа фактически наступает начало осени и начинается молодое бабье лето (по 14 сентября). Поэтому в этот день предсказывали погоду на старое бабье лето, которое начиналось 14 и заканчивалось 21 сентября.

Для земледельцев этот праздник являлся знаковым. Он завершал сезон летней полевой страды. По этому случаю в деревнях вскладчину организовывали большой «успенский» пир. Каждый житель из дома приносил напитки и угощения, которые предварительно благословлялись в храме. Также в церковь для благословения и освящения приносили колосья и семена разных хлебов. В поле оставляли горсть несрезанных колосьев, перевязывали их лентой и приговаривали: «Дай Бог, чтобы в следующем году был хороший урожай». Последний сжатый сноп во многих местах хранили до Нового года. Его называли «именинник», наряжали в сарафан и несли на пир.

Праздновать начинали с вечера. Утром все работали в поле. На Успение помогали в уборке урожая нуждающимся. Всем миром оказывали помощь трудолюбивым семьям, которые не успевали своими силами собрать урожай. А вот лентяев крестьяне не любили. Считали, что они сами виноваты в своих бедах.

Существует поверье, что с этого дня солнце начинает засыпать: светит не так ярко, как в середине лета, и греет меньше. С каждым днем становится все холоднее. Перелетные птицы готовятся к отлету на юг.

Начиналась пора свадеб и молодежных посиделок. Девушки присматривали себе женихов. Считалось, что если с Успения не присмотришь, то зиму в девках проведешь. Женщины принимались за рукоделие.

На Успение было принято солить огурцы. В народе говорили: «На Успение огурцы солить, на Сергея (8 октября) капусту рубить».

Наши предки издавна любили квашенные, соленные и моченные овощи и фрукты, а также разнообразные маринады. Они веками бережно собирали рецепты и знали секреты удачной засолки огурцов.

Во-первых, внимательно нужно отнестись к выбору сорта огурцов. Все сорта делятся на салатные, универсальные и консервные. В консервных сортах тонкая кожица и большое содержание сахара. Такие огурцы получаются самыми вкусными, потому что рассол легко проникает вовнутрь. Отдавать предпочтение нужно свежему сырью. Чем свежее овощи, тем вкуснее продукт.

Во-вторых, важным составляющим для приготовления заготовок на зиму является вода. Лучше всего подходит родниковая или колодезная. А вот вода из-под крана не всегда годится. Из-за мягкой огурцы потеряют свою упругость, а жесткая прибавит соленьям неестественный привкус металла.

В-третьих, важны и специи, которые будут использоваться во время засолки. На Руси использовали чеснок, укроп, хрен (усиливает вкус), петрушку (делает вкус пряным), мяту (делает вкус более свежим). Укроп применяли с мягкими зелеными семенами. Он наиболее душистый. Предпочтение отдавали свежим специям.

Идеальной ёмкостью для засола является дубовая бочка. Бочковые огурцы более ароматные. Хранили бочку с огурцами в прохладном и сухом месте. Если на поверхности рассола появлялась плесневая пленка, её удаляли и посыпали рассол горчичным порошком.

Приметы

Если молодое бабье лето теплое, то на старое жди ненастье. Если на Успение появится радуга, то осень будет теплой и затяжной. Если много паутины, зима будет морозной и ясной. После захода солнца около земли появляется туман, который к рассвету рассеивается – к дождю. Полевые цветы пахнут сильнее обычного – к ненастью. Сон с 27 на 28 августа вещий. Он может сбыться на двадцать четвертый день. Сновидение, увиденное днем 28 августа, исполнится, но не скоро. Никакой опасности оно не несёт.

Люди, родившиеся 28 августа, практичные и находчивые. Их силе воли и усердию можно позавидовать. Им следует носить сфалерит и алмаз.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24