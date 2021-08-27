Катунь24: Учёные обнаружили признак надвигающейся на планету катастрофы

Датские учёные зафиксировали дождь, который прошёл в Гренландии. По их словам, это свидетельствует о критическом изменении климата.

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Как сообщает РИА Новости, осадки выпали 14 августа на высоте около 3 тысяч метров над уровнем моря. Это могло произойти только при температуре выше или чуть ниже 0 градусов по Цельсию. За 2 тысячи лет было зафиксировано всего 9 случаев такого потепления, причём 3 из них за последние 10 лет.

Этим летом в Гренландии зафиксировали потепление до рекордных 20 градусов. Ускорение таяния льда вызывает беспокойство учёных, так как повышение температур в Арктике происходит быстрее, чем в среднем в мире.

Исследователи утверждают, что объёмов льда на острове достаточно, чтобы при таянии поднять уровень Мирового океана на 7 метров.

Катунь24