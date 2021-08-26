Катунь24: Учебный год начнётся для трёх ребятишек в алтайской сельской школе

Школа в селе Большая Тихая Солонешенского района в этом году откроет свои двери всего для трёх второклассников.

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Как рассказывает «Алтайская правда», в селе проживает менее 100 человек. В советское время в местной школе училась почти сотня ребят, но постепенно все разъехались. Несколько лет школа была закрыта. В прошлом году в деревню приехал учитель, а местный фермер помог отремонтировать здание.

Ближайшая школа находится в 15 километрах от Большой Тихой — в селе Карпово. Там находится интернат, поэтому школьники живут там, приезжая домой на выходные и каникулы.

В 2020 году на объявление о поиске учителя в школу откликнулась жительница Петропавловского района. Женщина преподавала все предметы, включая физкультуру и иностранный язык, пяти ученикам. В этом году их будет всего трое, но учительница воспринимает это положительно, мол, теперь она сможет уделять каждому ребёнку ещё больше внимания.

Также в новом учебном году в учебное заведение проведут интернет.

Катунь24