Катунь24: Участники преступной группы, вовлекавшей несовершеннолетних в занятие проституцией, получили условные сроки

Суд вынес приговор 30-летнему жителя Барнаула и шести участникам созданной им организованной группы. Их обвиняли в вовлечении в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних.

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Группа с распределёнными ролями и функциями, по данным следователей, появилась не позднее февраля 2018 года. К участию в группе организатор привлёк шестерых местных жителей, одной из которых являлась его жена.

С февраля 2018 по декабрь 2019 года злоумышленники уговорами и обещаниями привлекали к занятию проституцией молодых девушек. Супруга руководителя группы размещала информацию в интернете на специальных сайтах, а затем выполняла роль диспетчера, принимавшего звонки от клиентов. Остальные участники, также как и организатор, договаривались с администраторами различных заведений и саун, расположенных на территории Барнаула, о доставке девушек для оказания услуг за денежное вознаграждение.

Противоправная деятельность преступной группы была пресечена оперативными сотрудниками ОБОП УУР ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия свою вину признали все участники незаконной организации. Суд назначил организатору группы наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, сроки в 2 года лишения свободы условно получили остальные участники организованной группы, рассказали в краевом Следкоме.

Катунь24