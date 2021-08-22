Катунь24: Учителя рассказали, какие предметы нужно добавить в школьную программу

Учителя российских школ считают, что в школьную программу необходимо добавить такие предметы, как финансовая и цифровая грамотность, психология, инновационные технологии, эмоциональный интеллект и креативные техники. Исследование провела международная образовательная компания «ЯКласс».

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«Главным предметом, который необходимо добавить в школьную программу, четверть учителей (23 процента) назвали психологию. 18 процентов опрошенных — финансовую грамотность, 17 — инновационные технологии, по 13 — цифровую грамотность и эмоциональный интеллект, 9 процентов — креативные техники. Реже всего педагоги предлагали включить в программу базовое программирование (4 процента) и дополнительный иностранный язык (3 процента)», — приводит текст исследования издание РИА «Новости».

Также исследование показало, что 71% учителей считают действующую систему школьного образования устаревшей. Половина опрошенных назвала главным недостатком современной школы ненормированную нагрузку на педагогов, включая административную.

Опрос проведи в августе. В нём приняли участие более 2,1 тысячи учителей из разных российских регионов.

Катунь24