Катунь24: Учёные нашли на дне Тихого океана самый широкий в мире коралл. Ему 400 лет

Высота коралла составляет 5 метров, а ширина — больше 10 метров.

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Группа учёных нашла на дне Тихого океана у северо-восточного побережья Австралии самый древний и крупный коралл. Он входит в Большой Барьерный риф. Его возраст составляет 421−438 лет. Информация о находке появилась в научном журнале Nature.

Коралл обладает полусферической формой. На его вершине обитают зелёные губки и водоросли.

Учёные пришли к выводу, что он является самым большим представителем своего вида на рифе. А учитывая, что Большой Барьерный риф – это самое большое коралловое сообщество на Земле, то, скорее всего, и в мире равных этому кораллу нет.

Катунь24