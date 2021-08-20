Катунь24: Ушел из жизни барнаульский кардиолог, заслуженный врач России Герман Георгиевич Ефремушкин

Он скончался 18 августа 2021 года.

Фото: asmu.ru

О смерти Германа Георгиевича Ефремушкина, ученого, педагога, специалиста в области кардиологии, терапии и кардиореабилитации, заслуженного врача РФ, отличника здравоохранения, награжденного медалью «За вклад в развитие кардиологии Сибири», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Алтайского края.

Герман Георгиевич с 1970 года работал в Алтайском государственном медицинском университете, более 15 лет заведовал кафедрой терапии. Долгое время он руководил кардиологической службой региона. Кроме того, он создавал программу реабилитации больных инфарктом миокарда жителей сельской местности, открывал межрайонные кардиологические отделения и кабинеты реабилитации. Это позволило сократить количество людей, выходящих на инвалидность по сердечным заболеваниям.

Ученый-кардиолог является автором 300 статей в высокорейтинговых журналах, шести монографий и шести патентов на изобретения. В одной из последних монографий «Артериальная гипертензия: Мифы и реальность», изданной в старейшем авторитетном издательстве «Наука» в 2020 году, Герман Ефремушкин обосновал один из новых взглядов на механизмы формирования эссенциальной артериальной гипертензии как синдрома заболеваний головного мозга и дисциркуляторной энцефалопатии.

«Он ушел, оставив за собой несколько поколений алтайских врачей-кардиологов, более 50 докторов и кандидатов наук, успешно работающих не только в АГМУ и Алтайском крае, но и в регионах России и за рубежом (Германия, Израиль, Швеция). И остался примером великого трудолюбия, работоспособности, преданности любимому делу, активно работая до самого последнего дня, успев подготовить к изданию последнюю свою монографию «Реабилитация в кардиологии», которую закончил около месяца назад. Он ушел, оставив надежду тысячам людей с ССЗ, ведь созданная им система реабилитации – больше чем просто восстановление трудоспособности, это восстановление качества жизни», – отметили в пресс-службе регионального Минздрава.

Прощание с Германом Ефремушкиным состоится 20 августа в зале № 3 Барнаула с 9:00 до 11:00 по адресу: улица Аносова, 8.

Катунь24