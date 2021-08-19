Катунь24: Учёные нашли связь между внешностью и уровнем дохода

А помогла им в этом специально обученная нейросеть.

Фото: pixabay.com

Американские учёные провели исследование с участием 2383 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет, рассказывает naked-science.ru. Специалисты хотели выяснить, существует ли взаимосвязь между внешними данными человека и его доходом.

Прежние исследования в этой области базировались на субъективных оценках, полученных во время опросов, сейчас же учёные воспользовались нейросетью, которая оценивала рост и телосложение участников при помощи 3D-сканирования.

Оказалось, что рост мужчин статистически влияет на их доход — каждый сантиметр роста прибавляет 998 долларов в год. Стоит отметить, что закономерность наблюдалась лишь среди людей среднего достатка и богатых, для бедных и малоимущих — нет.

Лишний вес при этом не повлиял на заработок мужчины, чего нельзя сказать о женщинах: увеличение индекса массы тела (вес в кг, поделенный на квадрат роста в метрах) на единицу снижало доход женщины на 934 доллара в год. Рост при этом не коррелировал с заработком.

Свои результаты учёные объясняют тем, что высокие мужчины, к примеру, могут казаться окружающим более влиятельными и авторитетными, а стройные женщины — привлекательными. С другой стороны, людям, обладающим подобными характеристиками, возможно, чаще свойственны такие качества, как целеустремлённость и уверенность в себе.

Катунь24