Катунь24: У территориального общественного управления микрорайона «Поток» в Барнауле появилось новое помещение

Местные активисты ожидали его больше года.

Фото: Катунь 24 Embedded video for У территориального общественного управления микрорайона «Поток» в Барнауле появилось новое помещение

ТОС – сердце микрорайона «Поток». Так говорит Светлана Поскотина, руководитель местного самоуправления. Здесь всегда оживленно: принимают граждан, устраивают праздники и соревнования, проводят секции. В прошлом году на средства президентского гранта активисты района установили детскую спортплощадку. Теперь инициативная группа может обсуждать будущие проекты в обновлённом здании.

Предыдущее помещение пришлось покинуть из-за аварийного состояния весной 2020 года. Найти новое и провести капитальный ремонт помогли Администрация Октябрьского района, барнаульская мэрия, депутаты краевого парламенты и городской думы.

Это уже не первый ремонт помещений для микрорайонов. В 2020 году работы проводились в ТОС «Западный», а в 2021 году в порядок привели объекты «Тимуровского» и «Центрального» самоуправления.

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