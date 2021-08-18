ГОРНЯК22 18.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Учёные рассказали, как можно снизить риск болезни Альцгеймера в старости

Горняк22
14 часов Ago

Специалисты выяснили, что в пожилом возрасте для поддержания умственной активности и противостояния изменению когнитивных функций большое значение имеет социальное взаимодействие.

Фото: pixabay.com

Большую когнитивную устойчивость в зрелом возрасте можно обеспечить, если рядом будет человек, который сможет вас выслушать и поддержать разговор, сообщает runews24.ru со ссылкой на исследование JAMA Network Open, которое представили 16 августа 2021 года ученые Медицинской школы имени Гроссмана Нью-Йоркского.

Авторы исследования считают, что с присутствием такого человека вырастает показатель способности мозга работать лучше, чем при физическом старении. Кроме того, когнитивные изменения можно облегчить, занимаясь стимулирующими видами деятельности, физическими упражнениями и позитивным социальным взаимодействием.

Катунь24

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