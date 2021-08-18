Катунь24: У православных начался Успенский пост: чего нельзя делать и как правильно питаться

14 августа в православной церкви начался один из четырёх многодневных постов – Успенский. Завершается он 28 августа праздником, в честь которого и назван, – Успением Пресвятой Богородицы.

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По преданию, 28 августа Дева Мария окончила свой земной путь. Её похоронили апостолы, а во время погребения в Гефсиманский сад явился Христос и забрал душу в Рай. В Писании об этом событии ничего не сказано, однако верующие знают об этом из церковного предания, поскольку это событие очень важное для церкви. Во время поста христиане стремятся быть «достойными праздника» завершения земной жизни Богородицы.

Пост приходится на время трёх Спасов. На Руси в это время люди по традиции «спасались от голода» свежими овощами и фруктами, отсюда и пошло название Спасовка.

Успенский пост такой же строгий, как и Великий, но степень воздержания каждый постящийся определяет для себя сам, учитывая состояние здоровья, образ жизни и советы духовника. В течение всего поста запрещено есть не только мясо, молочное и яйца, но и рыбу. Морепродукты разрешены верующим всего один раз — в праздник Преображения Господне (Яблочный Спас) 19 августа.

Не поститься могут маленькие дети, беременные и кормящие женщины, а также больные, пожилые, путешествующие.

Во время поста церковь рекомендует ограничить участие в шумных весёлых мероприятиях, особенно с алкоголем. На Руси во время постов отказывались от проведения свадеб. Поэтому верующим рекомендуют отложить всяческие торжества на начало осени.

Катунь24