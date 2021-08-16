Катунь24: Удел Рака – помогать окружающим, а Скорпиона ждет много встреч. Гороскоп на 16 августа

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 16 августа.

Отличный день для Овна! Ему не грозит почувствовать себя одиноким, наоборот, окружающие будут буквально разрывать его на части. Возможно, разные люди пригласят его провести вечер в их компании, и Овну придется решать, кто для него интереснее! Вообще, сегодня Овен способен получить удовлетворение от любого общения с людьми, даже если это происходит в процессе работы. Особенно ярко он сможет проявить свою индивидуальность, находясь в группе, – такая уж особенность у этого дня!

Телец сумеет задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими! Это могут быть как прямые методы давления – такие как спор, приказ и т.д., так и тайные ниточки, за которые Телец способен исподволь дергать, чтобы получить нужный ему результат. В конце концов, Телец получит то, к чему он стремится, однако на это уйдет столько времени и сил, что победа его вряд ли сильно обрадует.

Если у Близнецов намечается дискуссия или даже просто серьезный разговор, им будет как никогда легко прислушаться к мнению другого человека. Близнецы сумеют посмотреть на ситуацию с точки зрения оппонента, и спор потеряет смысл. День обостряет дипломатические способности Близнецов, а заодно наделяет их мудростью, пониманием и способностью сопереживать. Это обеспечивает им сегодня успех в переговорах и вообще любых делах, где нужно уметь общаться.

Удел Рака – помогать окружающим, особенно близким. У Рака может проснуться желание быть в курсе даже самых мелких событий в жизни какого-то человека, заботиться о нем и опекать. Если же у этого человека есть проблемы, Рак способен терпеливо выслушать его, исполнить роль психоаналитика и помочь дельным советом. Главное, чтобы забота не переросла в навязчивость – для этого Раку сегодня необходимо немного сдерживать свой альтруистический порыв.

Лев настроен на борьбу, однако бороться ему будет не с кем: окружающие без боя готовы присудить ему победу! Более того, они с удовольствием пойдут за Львом, достаточно ему предложить какой-нибудь проект, требующий совместных усилий. Вообще, в любых мероприятиях с большим количеством народа Лев сегодня будет чувствовать себя «на коне», а в роли организатора или миротворца ему просто не будет равных!

Звезды гороскопа советуют Деве посвятить время решению проблем с близкими людьми – если, конечно, такие проблемы есть. Это окажется очень эффективным. Если обычно попытка разобраться заканчивается банальной ссорой и массой взаимных обид, то сегодня и Дева, и ее близкие настроены на то, чтобы попытаться понять друг друга. Попробуйте завести разговор по душам – и вы удивитесь тому, что его поддержат и даже более того: охотно пойдут вам навстречу.

В повседневных задачах Весы могут действовать на автопилоте – настолько ловко у них будут получаться привычные дела! А вот на общение с людьми наоборот, уйдет немало времени и сил. День обостряет коммуникационные возможности Весов, заставляя их сегодня не просто общаться, а искать информацию в разговорах, прислушиваться к слухам, быть в курсе событий. Не исключено, что какой-то факт или слух даст им в руки козырь, позволив этими событиями исподволь управлять.

Скорпиона ждет много встреч – и запланированных, и внезапных – каждая из которых может оказаться не случайной. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Особенно последних: звезды гороскопа говорят, что какие-то сегодняшние дела, слова или планы Скорпиона способны повлиять на его карьеру, положение в обществе и денежный доход. Правда, это влияние может быть не только со знаком «плюс», но и «минус», поэтому Скорпиону необходимо тщательно взвешивать все свои слова.

Окружающие будут рассчитывать на поддержку Стрельца, и он вполне способен им ее оказать! День наделяет его уверенностью в себе и харизмой лидера, поэтому Стрельцу следует приготовиться к тому, что люди будут спрашивать его совета по любым вопросам. И это правильно: сегодня его советы будут отличаться продуманностью, Стрелец способен ясно видеть суть вещей, а потому сумеет легко вычислить слабые места любого плана.

Козерогу следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать им: в этот день их активность высока как никогда! Вообще, если есть такая возможность, звезды гороскопа советуют Козерогу провести день вдалеке от большого скопления народа, возможно даже за городом, в кругу самых близких людей. Иначе не исключено, что Козерог окажется против воли втянут в какое-то чужое дело, которое в лучшем случае не принесет ему ничего. А в худшем – принесет проблемы.

Окружающим вряд ли стоит упирать на логику, если они хотят в чем-то убедить Водолея. Он склонен принимать решения под воздействием эмоций, а главным аргументом станет его интуиция. Вообще, сегодня Водолей настроен скорее на творческий, чем на деловой, лад. Там, где надо проявить фантазию, ему не будет равных, а сердца людей он сможет читать, как открытую книгу. Окружающим даже может показаться, что проницательный Водолей – настоящий телепат.

Рыбы способны привлечь на свою сторону полезных и нужных им людей – если только они всерьез зададутся этой целью. День наделяет их всеми возможностями для того, чтобы завести прекрасные контакты в деловой сфере. Главное не сидеть, сложа руки. Рыбы сегодня должны сами выйти на нужных людей и начать разговор, ну а они обязательно поддадутся их неотразимому обаянию.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24