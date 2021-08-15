Катунь24: Ученые выяснили, от чего зависит количество детей в семье

Ученые из Оксфордского университета в Великобритании смогли найти зависимость между генетикой и количеством детей в семье, сообщает ФАН.

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В рамках исследования ученые проанализировали ДНК 593000 жителей европейских городов и обнаружили в геноме человека зоны, влияющие на размер семьи. Сообщается, что ученым удалось найти 12 областей, мутации в которых связаны с тем, когда мужчина или женщина готовы к зачатию первого ребенка и отвечают за количество детей в семье.

Так, оказалось, что гены ESR1, CRTC2 и EFNA5 способны контролировать скорость, с которой созревают яйцеклетки в организме представительницы прекрасного пола. А вот гены CREB3L4, SLC39A1, AFF3, HYAL3 и MST1R несут ответственность за рост будущих сперматозоидов, а также за их подвижность и фертильность. Кроме того, ученые выяснили, что определенные вариации генов влияют на склонность женщины к позднему материнству. Они же относились и к поздней менопаузе и менструациям. Эксперты отмечают, что полученная информация в будущем позволит врачам более точно определить, в каком возрасте женщине уже поздно рожать ребенка.

Катунь24