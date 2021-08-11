Катунь24: Учёные обнаружили бактерии, которые способны выжить даже в бетоне

Исследование заняло около двух лет.

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Учёные из Делавэрского университета обнаружили некоторые виды бактерий, которые могут существовать в самых неблагоприятных условиях, в том числе в бетоне, пишет МИР 24 со ссылкой на mSystems.

Для исследования эксперты взяли 40 кусочков бетона и оставили его на крыше лаборатории на 2 года. За это время образцы попадали под дождь, снег, ветер, перепады температур. Затем бетон исследовали с помощью микроскопа и анализа ДНК микроорганизмов.

В итоге учёные увидели в образцах строительного материала ДНК протеобактерий. Были выявлены фирмикуты и актинобактерии. Эксперты считают, что 50-60 % из них произошли из сырья, преимущественно гравия.

Разнообразие бактерий со временем уменьшалось, однако некоторые виды восстанавливались со сменой сезонов. Исследователи выяснили, что это было связано с доступностью пищевых ресурсов.

Чем именно питаются микроорганизмы, только предстоит выяснить. Но у учёных есть предположение, что они поедают остатки других бактерий либо же образуют споры, также не исключено, что они впадают в анабиоз в ожидании более благоприятных условий.

Катунь24