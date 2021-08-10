Катунь24: Умерла снявшаяся в фильме «Москва слезам не верит» актриса Татьяна Жукова-Киртбая

9 августа из жизни ушла советская и российская актриса Татьяна Жукова-Киртбая, известная по ролям в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Папины дочки», а также снявшаяся в эпизодической роли в оскароносном фильме «Москва слезам не верит».

Об этом сообщает «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу театра «Содружество актеров Таганки», где актриса работала последние годы. Ей был 81 год. Артистка заболела в отпуске и не смогла пережить болезнь.

Зрители постарше могут помнить Татьяну Жукову-Киртбая по передаче «Кабачок 12 стульев», где она играла пани Ядвигу.

Катунь24