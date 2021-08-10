Катунь24: Умер один из авторов Конституции России Сергей Ковалёв

Он занимал должность уполномоченного по правам человека, также выступил одним из авторов Декларации прав человека и гражданина и второй главы Конституции.

Фото: wikipedia.org

О смерти правозащитника сообщил его сын Иван Ковалёв на своей странице в Facebook. Сергею Ковалёву шёл 92 год.

«Отец умер сегодня, во сне, ранним утром 9 августа», — написал Иван Ковалёв в своей соцсети.

Советский и российский политический деятель и общественник Сергей Ковалёв был первым уполномоченным по правам человека в России. До того в 1990 году баллотировался в депутаты Съезда народных депутатов РСФСР. Стал членом Верховного совета РСФСР, председателем парламентского комитета по правам человека и членом президиума ВС. Впоследствии еще дважды — в 1995 и 1999 годах — избирался в Государственную Думу. Также он был одним из авторов Декларации прав человека и гражданина и второй главы Конституции РФ «Права и свободы человека и гражданина».

Кроме того, Сергей Ковалёв занимался наукой, опубликовал более 60 научных работ в российской и зарубежной прессе; в 1964 году получил ученую степень кандидата биологических наук, защитив диссертацию по теме «Электрические свойства миокардиальных волокон сердца лягушки». В 1964-1969 годы работал в МГУ заведующим отделом математических методов в биологии межфакультетской лаборатории (Лабораторный корпус «А»).

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