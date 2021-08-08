Катунь24: Уроженка Алтайского края выступила на Олимпиаде в Токио за сборную Беларуси

Анастасия Салос семь лет назад переехала из Барнаула в Минск, где продолжила заниматься художественной гимнастикой и выступать на соревнованиях высокого уровня. Её называют одной из сильнейших гимнасток национальной сборной: девушка – бронзовый призёр чемпионата Европы 2020 года в многоборье, бронзовый призёр командного Чемпионата мира по 2019 года и серебряный призёр командного Чемпионата Европы 2019 года.

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Девушка не была в России полтора года. В период пандемии сборная Беларуси ушла на изоляцию во Дворце художественной гимнастики, где девушки продолжали тренироваться и готовиться к соревнованиям.

«Я очень расстроилась, когда узнала, что из-за пандемии перенесли Олимпийские игры. А потом решила, что, наверное, так и нужно: появился шанс доработать свои программы, научиться чему-то новому, в целом стать лучше. Во время пандемии мы много работали над качеством элементов, целостностью упражнений, добавляли им сложности. Чтобы узнать гимнастику прошлых лет, учили выступ­ления спортсменок, которые выступали в 1990-х, 2000-х годах. Сами себе составляли программы, чтобы разбавить рутину, и, думаю, каждый в это время нашел для себя что-то новое и полезное», – рассказала Анастасия в интервью изданию «Знамя юности» издательского дома «Беларусь сегодня».

Соревнования по художественной гимнастике на летних Играх в Токио завершились сегодня, 7 августа 2021 года. В финале индивидуального многоборья спортсменка заняла 8 место. Российские гимнастки Дина и Арина Аверина заняли второе и четвертое место в этой же дисциплине. Тренеры, спортсмены и болельщики считают, что россиянок засудили, выставив заниженные баллы за программы, сообщает «Чемпион».

Катунь24