Катунь24: Уполномоченный по правам человека и прокурор Алтайского края подписали соглашение о сотрудничестве

Борис Ларин и Антон Герман также планируют проведить совместные приемы граждан по вопросам защиты прав и законных интересов, научно-практические конференции, семинары и иные мероприятия по актуальным вопросам.

Фото: Пресс-служба уполномоченного по правам человека в Алтайском крае

Соглашение основано на вступившем в силу в 2020 году Федеральном законе «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». Его реализация позволит сторонам оперативно получать информацию о нарушениях прав граждан и принимать меры по их восстановлению, своевременно выявлять и устранять проблемы в правоприменительной практике, уточняют на официальном сайте уполномоченного по правам человек в Алтайском крае.

«Без взаимодействия с органами прокуратуры невозможно полностью реализовать компетенции Уполномоченного по правам человека. Это относится ко многим проблемам, по которым к нам обращаются люди. Как пример сферы уголовного и уголовно-процессуального законодательств. Новое соглашение расширяет сферы и формы нашей совместной работы. Например, это проведение уполномоченным с прокурорами в городах и районах края приемов граждан, совместных проверок не только в местах принудительного содержания, но и по острым социальным проблемам, согласование позиций по совершенствованию регионального законодательства и другое. Это, на наш взгляд, позволит повысить эффективность правозащитной работы в крае в интересах его жителей», – отметил Борис Ларин.

Катунь24