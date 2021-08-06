Катунь24: Ученые нашли способ лечить генетические заболевания

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Звезда».

Фото: pexels.com

Ученые из Тюменского государственного университета и Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН открыли в озерах Азии два новых микроба. Эти одноклеточные организмы могут помочь в создании препаратов для лечения генетических заболеваний.

По мнению авторов открытия, изучение микроорганизмов позволит узнать и понять изменения ДНК и РНК, которые приводят к наследственным болезням. А также создавать лекарства от паразитных заболеваний.

Изучение ДНК и РНК может стать ключом к открытию секрета управления вредными мутациями, приводящими, например, к болезни Альцгеймера.

Катунь24