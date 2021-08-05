Катунь24: Учёные назвали растение, излечивающее от коронавируса

Один из его компонентов может быть эффективен против цитокинового шторма – одного из опасных последствий заражения SARS-CoV-2, сообщает ТАСС со ссылкой на Medical Xpress.

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Вещество из семян чернушки посевной (Nigella sativa), как выяснили австралийские ученые, можно использовать для лечения от COVID-19. Как объяснил один из авторов исследования, профессор Сиднейского технологического университета Каниз Фатима Шад, её активная составляющая, тимохинон, может прикрепляться к шиповидному белку коронавируса нового типа и не давать ему провоцировать инфекцию. Это вещество – один из основных компонентов масла черного тмина, которое используется в биологически активых добавках или косметических средствах.

Лабораторные исследования проводили на культурах клеток и животных. Результаты показали, что это вещество положительно действует на иммунную систему, мешая провоспалительным веществам вредить организму. Шад и ее коллеги сделали обзор фармакологических качеств тимохинона и выяснили, что он может предотвратить и опасный воспалительный процесс, в ходе которого в организме появляется очень много иммунных клеток. Они атакуют не только патогены, но и здоровые клетки, что может привести к смерти пациента. Этот симптом при тяжелом течении COVID-19.

Катунь24